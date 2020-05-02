الشباب والرياضة تطلق منح الرياضيين الإبطال والرواد الاثنين المقبل

2020/05/02 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الشباب والرياضة اليوم السبت، أنها ستطلق منح الرياضيين الإبطال والرواد لشهر آذار الماضي المستفيدين من قانون رقم (6) لسنة 2013، يوم الاثنين المقبل، عن طريق فروع مصارف الرافدين ومنافذ الدفع المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية والمالية شاكر محمد في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن :" الوزارة أنجزت جميع الأمور المتعلقة بتدقيق السجلات والقوائم، وتم توفير التخصيص المالي، وسيتم إطلاق المنح المالية يوم الاثنين المقبل بواسطة بطاقة الماستر كارد عن طريق فروع مصرف الرافدين ومنافذ الدفع في بغداد والمحافظات".

وأضاف إن:" الوزارة حريصة على دعم شريحة الرياضيين الإبطال والرواد وتقديم جميع التسهيلات الممكنة، لهذه الشريحة المهمة التي رفعت اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، من باب الوفاء ورد الدين لهذه الفئة التي خدمت الرياضة العراقية لسنين طوال".

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