شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين بعدة قضايا بينها الارهاب والابتزاز الالكتروني

2020/05/02 | 16:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على متهمين بعدة قضايا بينها الارهاب والابتزاز الالكتروني.وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”مفارز شرطة بغداد القت القبض على متهم بقضايا إرهاب و١٠ متهمين بقضايا جنائية مختلفة ومتهم بالابتزاز الإلكتروني أقدم على ابتزاز فتاة قاصر […]

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