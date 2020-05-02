إيران: أبلغنا الولايات المتحدة أن تمديد حظر شرائنا السلاح سيواجه برد قاس وسيحمل تداعيات وخيمة

2020/05/02 | 16:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قالت الحكومة في طهران إنها أبلغت واشنطن بأن تمديد الحظر الأمريكي على شراء إيران السلاح “سيواجه برد قاس”.وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، حيث قال: “أبلغنا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أن تمديد المجتمع الدولي حظر شراء السلاح على إيران يتعارض مع […]

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