هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة في مصر

2020/05/02 | 16:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةشعر سكان محافظتي القاهرة والجيزة بهزة أرضية اليوم السبت في الساعة الثالثة عصرا.وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أحمد بدوي، في تصريح نقلته “القاهرة 24″: إن مصدر الهزة جاء من جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، ولذك شعر بها بعض السكان”.

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