النقل: سيّرنا 70 رحلة استثنائية لاجلاء قرابة 13 الف عراقي في الخارج

2020/05/02 | 16:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، اليوم السبت، عن قيام الاسطول الجوي بـ70 رحلة استثنائية خلال الشهرين الماضيين لاجلاء قرابة 13 الف مواطن عراقي من العالقين في الخارج بسبب تداعيات فيروس كورونا.وقال لعيبي في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “عدد الرحلات بلغت 70 رحلة استثنائية شملت 20 قطاع اقليميا […]

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