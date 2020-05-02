الخنجر :استخدام الرواتب بالضغوط السياسية على كوردستان مرفوض ولايمكن الاستمرار به

2020/05/02 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… عبر زعيم تحالف المحافظات المحررة خميس الخنجر عن رفضه لقطع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في اقليم كوردستان.وقال الخنجر في بيان نشره له اليوم ان “استخدام ورقة الرواتب في الضغوط السياسية على اقليم كوردستان؛ أمر مرفوض ولايمكن الاستمرار به”.‏واضاف ان “اهل كوردستان أهلنا نتقاسم معهم ما لدينا ونعيش معهم أخوة […]

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