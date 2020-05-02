2 في المئة من سكان موسكو مصابون بـ”كورونا”

2020/05/02 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف رئيس بلدية موسكو، اليوم السبت، أن أكثر من 250 ألف شخص من سكان العاصمة الروسية موسكو مصابون بفيروس كورونا الجديد.وقال رئيس البلدية، سيرغي سوبيانين، نقلا عن نتائج فحوصات تشخيصية، السبت، أن ما نسبته 2 في المئة من سكان موسكو، مصابون بـفيروس كورونا المستجد هذه النسبة تعادل أكثر من ربع مليون شخص.[…]

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