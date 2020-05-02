2020/05/02 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيران تراجعا ملموسا مقارنة مع معدلات الأيام السابقة، بتسجيل سلطات البلاد 802 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد أصبح بذلك 96448 حالة.وأعلن المتحدث أن 65 شخصا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تسجل تراجعا ملموسا في حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تسجل تراجعا ملموسا في حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).