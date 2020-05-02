السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

2020/05/02 | 16:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت السعودية، يوم السبت، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، اذ ازدادت هذه الحصيلة في الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1362 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، برصد 1362 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25459 شخصا.

ويمثل هذا الرقم معدلا قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 28 نيسان 1266 حالة، وفي 29 نيسان1325، وفي 30 نيسان 1351، وفي 1 أيار 1344.

وذكر العبد العالي أن نسبة السعوديين من جملة الإصابات الجديدة بلغت 9%، مقابل 91% لغير السعوديين.

وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 176 متوفيا، كاشفا عن رصد 210 حالات شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 3765 شخصا.

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