البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/02 | 16:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة شفاء من الفيروس.وذكر بيان لصحة البصرة وتلقته ( المستقلة )… اليوم السبت انه “تم تشخيص 14 إصابة نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة، إضافة الى 3 حالات راجعت المستشفى”.واضاف، أن ” الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة كانت […]

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