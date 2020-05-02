الشباب والرياضة تطلق منح الرياضيين الإبطال والرواد الاثنين المقبل

2020/05/02 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكدت وزارة الشباب والرياضة اليوم السبت، أنها ستطلق منح الرياضيين الإبطال والرواد لشهر آذار الماضي المستفيدين من قانون رقم (6) لسنة 2013، يوم الاثنين المقبل، عن طريق فروع مصارف الرافدين ومنافذ الدفع المنتشرة في بغداد والمحافظات.وقال مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية والمالية شاكر محمد في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن […]

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