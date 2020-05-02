الفياض يطلق تعهداً بعد هجوم”داعش” الدامي على الحشد

2020/05/02 | 17:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… عد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، هجوم تنظيم داعش الذي نفذ فجر يوم السبت محاولة يائسة للعودة للسيطرة على المدن، وفيما دعا الى الحيطة والحذر، وجه الشكر للشعب على الدعم والتعاطف. وقال الفياض في بيان له تلقته ( المستقلة).اليوم السبت “ببسالة وهمة عاليتين تصدى أبناء الحشد الشعبي يوم أمس والساعات الاولى […]

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