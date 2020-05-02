بالفيديو: الصين تسخر من أمريكا بفيلم رسوم متحركة

2020/05/02 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..طرحت الصين فيديو رسوم متحركة بعنوان “Once Upon a Virus”، في خطوة قد تكون للسخرية من تعامل الولايات المتحدة مع أزمة فيروس كورونا.وفي الفيديو الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ينفتح ستار أحمر ليكشف عن منصة عليها رموز شبيهة بالمكعبات البلاستيكية على هيئة محارب من جيش التيراكوتا يرتدي كمامة، وأمامه تمثال […]

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