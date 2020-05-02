صحة الانبار تؤكد لـ” العهد نيوز” سلامة نتائج فحوصات 43 موطنا من فيروس كورونا

2020/05/02 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد الناطق الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني، اليوم السبت، ان نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت على 43 مواطنا بينهم من منتسبي القوات الامنية سلمية من مرض كورونا .وقال العاني في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” نتائج الفحوصات الطبية التي اجريت على 43 مواطنا بينهم من منتسبي القوات […]

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