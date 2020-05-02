رئيس الأكوادور: لن ندفع بجثث ضحايا كورونا الى مقابر جماعية (صور)

2020/05/02 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعةيس عراق: قال رئيس الاكوادور رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم السبت، ان بلاده في المرحلة الاولى من تفشي وباء كورونا تدفع تكلفة وضعها قبر لائق لكل مواطن توفي بالفيروس، وليس اتخاذ تدابير مثل المقابر الجماعية.واعترف مورينو، بحسب تصريحات نقلتها “فرانس برس”، بأن “حكومته تواجه “مشاكل” بمعالجة تكدس جثث ضحايا كورونا بسبب انهيار نظام المستشفيات […]

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