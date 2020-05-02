الكاظمي يعتبر هجوم داعش على الحشد في تكريت بأنه استثمار لحالة التناحر السياسي

2020/05/02 | 17:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعتبر رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش فجر اليوم السبت على قطعات الحشد الشعبي جنوب تكريت بأنه استثمار لحالة التناحر السياسي.وقال الكاظمي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن “العملية التي نفذتها زمر الارهاب الاجرامية ، انما تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي التي تعرقل […]

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