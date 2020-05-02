صلاح الدين تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/05/02 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

صحة صلاح الدين تعلن عن اصابتين جديدة بفايروس كورونا الاصابة الاولى لوافدة من الاردن تبلغ من العمر 33عام تسكن قضاء العلم والثانية لمنتسب في الحشد الشعبي يبلغ من العمر 65 سنة

بغداد اليوم- بغداد

اصدر مصرف الطيف، السبت (02 أيلول 2020)، بيانا بشأن تداول انباء عن وضع شركة باسم ’’طيف العراق’’ بقائمة العقوبات الاميركية.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وسائل الاعلام العالمية

بغداد اليوم - متابعة

كشف اخصائي علم الأوبئة بدائرة صحة الرصافة د.



وسام التميمي ، عن ثلاثة أسباب تقف وراء ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق بالأيام الأخيرة ، فيما اعلن تحقيق طفرتين مهمتين في جهود مواجهته في البلاد.

وقال التميمي في مقاب

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت (02 ايار 2020)، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كشفت عن تفاصيلها ومناطقها الجغرافية.

وقالت الدائرة في موقفها الوبائي وحصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "جانب الكرخ سجل 11 إصابة جديدة بفيرو

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