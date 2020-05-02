خلية الازمة في الديوانية تصدر 7 قرارات جديدة

2020/05/02 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

أصدرت خلية الازمة في محافظة الديوانية، السبت (2 ايار 2020)، 7 قرارات جديدة بشأن اجراءات الوقا...





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