2020/05/02 | 17:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

خفضت موديز، السبت، النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.

لكن الوكالة أكدت التصنيف الائتماني السيادي عند "‭‭A1‬‬"، مشيرة إلى الميزانية العمومية للحكومة "التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع" ومستويات دين معتدلة ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موديز تخفض النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية من مستقرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موديز تخفض النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية من مستقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).