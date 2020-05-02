صلاح الدين تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/05/02 | 17:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة صلاح الدين، اليوم السبت، عن تسجيل اصابتين جديدة بفايروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “الاصابة الاولى لوافدة من الاردن تبلغ من العمر 33عام تسكن قضاء العلم والثانية لمنتسب في الحشد الشعبي يبلغ من العمر 65 سنة”.

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