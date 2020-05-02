2020/05/02 | 17:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت فرنسا، السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 تموز المقبل، بحسب ما أعلنه وزير الصحة أوليفييه فيران.

وجاء في مقترح يعرض على البرلمان، أن رفع حالة الطوارئ التي بدأت في 24 آذار في هذا الشهر سيكون "سابقا لأوانه"، وقد يتسبب بزيادة "خطر تفشي" الوباء.

وكان مدير الصحة جيروم سالومون قال، يوم امس الجمعة، إن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في فرنسا بلغت 218 في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24594 وفاة، مبينا، ان أقسام العناية المركزة سجلت تراجعاً جديدا من 144 حالة مقارنة باليوم السابق.



وجرى الوصول إلى الذروة في 9 نيسان مع ما يقرب من 7200 مريض في الإنعاش.

وعرض سالومون خرائط مؤقتة جديدة لتخفيف العزل المقرر ابتداء من 11 أيار ولكن بطريقة مختلفة، بحسب وضع كل منطقة.

وتصنف هذه الخرائط المؤقتة المناطق باللون الأحمر والبرتقالي والأخضر، وفقا لمدى تفشي الوباء والضغط على خدمات الإنعاش.

وفي الخريطة الإجمالية، عُلمت ثلث الدوائر الفرنسية باللون الأحمر، ومن بينها كل من إيل دو فرانس والربع الشمالي الشرقي من البلاد، وهما المنطقتان الرئيستان الأكثر تضررا.



وتتراوح سائر مناطق البلاد بين البرتقالي والأخضر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تمدد حالة الطوارئ الصحية لشهرين آخرين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تمدد حالة الطوارئ الصحية لشهرين آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).