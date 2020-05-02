وزير الصحة اليمني يحمل العدوان مسؤولية تفشي الأوبئة في بلاده

2020/05/02 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حمل وزير الصحة العامة والسكان طه المتوكل، اليوم السبت، دول العدوان المسئولية التاريخية والأخلاقية والمسئولية الكاملة إزاء تفشي الأوبئة في اليمن.وقال وزير الصحة: مع إعلان حكومة المرتزقة لوجود العديد من الحالات المصابة في المناطق المحتلة يجب أن نكون في يقظة عالية وجاهزية وأن تسود حالة من الوعي لدى المجتمع.ونصح بتجنب […]

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