البرتغال: حصيلة الإصابات بكورونا تتعدى 25.1 ألف حالة

2020/05/02 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البرتغال إلى 25190 حالة، بعد تسجيل 203 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما أفادت المديرية العامة للصحة في البلاد.وكشفت المديرية، في بيان، اليوم السبت، أن عدد الوفيات التي تسببها وباء كورونا في البرتغال ازداد 16 حالة، ليبلغ 1023، بينما تجاوز عدد المتعافين من […]

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