2020/05/02 | 17:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكد المهاجم الألماني تيمو فيرنر، انه فضل الإحتراف الخارجي عن الانضمام لفريق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، إذا قرر الرحيل عن لايبزج.وقال فيرنر لصحيفة “بيلد” الألمانية، إن “بايرن ناد عظيم، لا نحتاج للحديث عنه.وأثبت هانسي فليك هذا الموسم أنه مدرب جيد للغاية.ولكن إذا أصبح الانتقال قضية، أفضل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم المانيا يفضل الاحتراف الخارجي عن الانضمام لبايرن ميونخ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم المانيا يفضل الاحتراف الخارجي عن الانضمام لبايرن ميونخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).