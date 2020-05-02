بلاسخارت لساسة بغداد: العراق لا يمتلك رفاهية الوقت

2020/05/02 | 17:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت

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