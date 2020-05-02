نواب المكون المسيحي نرفض سياسة التهميش و”فرض المرشحين” بحكومة الكاظمي

2020/05/02 | 17:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… رفض نواب المكون المسيحي في البرلمان العراقي تكليف مرشحين في وزارة مصطفى الكاظمي وفرضهم على المكون بعيدا عن استحقاقه الانتخابي، وفيما لوحوا بـاتخاذ موقف في حال الإصرار على “تهميش” المكون المسيحي عدم الاصغاء لممثليه في البرلمان، أكدوا أهمية حفظ التوازن والاستحقاقات الانتخابية. وقال نواب عن المكون المسيحي في البرلمان في بيان لهم تلقته […]

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