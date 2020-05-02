2020/05/02 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قررت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا، لمدة شهرين حتى 24 تموز المقبل.وقال وزير الصحة أوليفييه فيران ، إن المقترح سيعرض على البرلمان، يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن رفع حالة الطوارئ هذا الشهر سيكون "سابقا لأوانه" وقد يتسبب بزيادة "خطر تفشي" الوباء.وكان البرلمان الفرنسي تبنى، في 23 اذار الماضي، مشروع قانون يتيح فرض حالة الطوارئ الصحية لشهرين.وتفرض حالة الطوارئ الصحية قيودا على الحريات العامة ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ، أي نشره في الجريدة الرسمية، كما أنه يمكن إنهاء حالة الطوارئ بمرسوم إذا ما تحسنت الأوضاع الصحية.ومن المقرر أن تنتهي فترة الحجر الصحي الإلزامي في فرنسا يوم 11 ايار الجاري، علما أن السلطات الفرنسية خففت القيود على الحياة العامة في البلاد قبل حلول الموعد في مؤشر على تواصل تعافي البلاد من الوباء.يذكر أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا واصل الانخفاض بعد تسجيل 289 حالة إضافية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 24 ألفاً و376.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا لغاية 24 تموز المقبل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا لغاية 24 تموز المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).