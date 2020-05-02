الاعرجي: نجاح الكاظمي بإتمام كابينته يضع مصداقية الكتل على المحك

2020/05/02 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنبه نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، اليوم السبت، الى ان نجاح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بإتمام كابينته الوزارية يضع مصداقية الكتل على المحك.وغرد الاعرجي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "نجاح رئيس الوزراء المُكلّف بإتمام كابينته الوزارية يضع مصداقية الكتل السياسية على المحك بتحديد مجلس النواب لموعد جلسة منح الثقة، وما يتمخض عنها من نتائج، هو امتحان لمصداقية تلك الكتل".​نجاح رئيس الوزراء المُكلّف بإتمام كابينته الوزارية يضع مصداقية الكتل السياسية على المحك بتحديد مجلس النواب لموعد جلسة منح الثقة، وما يتمخض عنها من نتائج، هو امتحان لمصداقية تلك الكتل!.— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) May 2, 2020​​​

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