في العراق: فساد لا ينضب في مؤسسة “الحشد الشعبي”

2020/05/02 | 17:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعلّ الفساد في #العراق هو النقطة الرئيسة في كل ما صار ويصير فيه من أزمات، وإرهاب، وتدهور معيشي، وانهيار في البنى التحتية، وما من ذلك، الفساد هو أبرز تفصيلة في تاريخ عراق ما بعد 2003.…

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