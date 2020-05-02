العراق: عشرة قتلى من الحشد الشعبي في هجوم لتنظيم

2020/05/02 | 17:58 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القوات الأمنية العراقية في بيان السبت أن عشرة عناصر من قوات الحشد الشعبي قتلوا في هجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.



وكان التنظيم المتطرف قد تبنى الأسبوع الماضي هجوما انتحاريا خلف أربعة جرحى خارج مقر استخبارات محافظة كركوك في شمال بغداد.



وكثيرا ما تهاجم فلول التنظيم المتطرف القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال وغرب البلاد.

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