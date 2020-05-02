الانبار: 3 مليارات دينار لإعادة تأهيل 6 مشاريع متضررة شرقي الرمادي  

2020/05/02 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن قائممقام قضاء الحبانية، علي داود الدليمي، السبت، تخصيص نحو 3 مليارات دينار لإعادة اعمار وتأهيل 6 مشاريع متضررة جراء العمليات الارهابية في مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “البنك الدولي وبالتعاون والتنسيق مع حكومة الانبار المحلية خصص نحو 3 مليارات دينار لإعادة اعمار وتأهيل محطة كهربائية وانشاء ثلاث […]

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