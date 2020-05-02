رفع إجراءات العزل يتواصل وسكان إسبانيا يتنفسون الصعداء

2020/05/02 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد,– (أ ف ب) – وسط تأكيد تراجع تفشي فيروس كورونا المستجدّ في أوروبا والولايات المتحدة، يتواصل رفع إجراءات العزل عن سكان العديد من دول العالم بسرعات متفاوتة، في حين استعاد سكان إسبانيا السبت فرح ممارسة الرياضة والتنزه.في مدريد، قرب حديقة ريتيرو الكبيرة التي لا تزال مغلقة، خرج الكثير من السكان لممارسة رياضة الجري […]

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