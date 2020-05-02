17 ألف شهيد وجريح من عمال اليمن ضحايا للعدوان السعودي

2020/05/02 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأكد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، اليوم السبت، أن حوالي 17 ألفا من العمال في اليمن سقطوا بين شهيد وجريح بسبب غارات العدوان السعودي طيلة خمس سنوات.وأوضح الاتحاد خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة صنعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمال الأول من مايو، أن عدد الشهداء من العمال في اليمن بلغ 6229 شهيدًا وعدد الجرحى […]

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