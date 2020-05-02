الشيخ جمال الضاري: على القائد العام تحمل المسؤولية وإبعاد ملف الأمن عن المحاصصة

2020/05/02 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، على الخروقات الأمنية التي شهدتها محافظة صلاح الدين.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الخروقات المتكررة توجب إعادة النظر بالإستراتيجية التي وضعت لعلاج مشكلة ‫الإرهاب‬ بما في ذلك المنظومة والهرم القيادي حيث فشلا بحماية الأرض وخسارة ‫العراق‬ للأرواح.‬‬‬‬‬ودع الشيخ جمال الضاري، القائد العام للقوات المسلحة إلى تحمل مسؤولياته القانونية والمهنية، وإبعاد ملف الأمن عن المحاصصة.‬

ان الخروقات المتكررة توجب إعادة النظر بالإستراتيجية التي وضعت لعلاج مشكلة #الإرهاب بما في ذلك المنظومة والهرم القيادي حيث فشلا بحماية الأرض وخسارة #العراق للأرواح.على القائد العام للقوات المسلحة تحمل مسؤولياته القانونية والمهنية وإبعاد ملف الأمن عن المحاصصة.الرحمة لشهداء الوطن

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) May 2, 2020

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