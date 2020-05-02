2020/05/02 | 18:02 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرتغال.. حصيلة الإصابات بكورونا تتعدى 25.1 ألف حالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 18:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرتغال.. حصيلة الإصابات بكورونا تتعدى 25.1 ألف حالة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرتغال.. حصيلة الإصابات بكورونا تتعدى 25.1 ألف حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).