10 قتلى من

2020/05/02 | 18:03 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل عشرة عناصر من قوات "الحشد الشعبي" العراقية ليل أمس الجمعة، في هجوم شنه تنظيم "داعش" شمال بغداد، بحسب بيان القوات الأمنية.وكان العراق أعلن "النصر" على "داعش" نهاية عام 2017، لكنّ يبدو أن فلول هذا التنظيم لا تزال قادرة على شنّ هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.

إطلاق نار مباشر

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيانها اليوم السبت "سقوط عشرة مقاتلين في هجوم إرهابي" في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة.

وأكد البيان مقتل ستة أشخاص بإطلاق نار مباشر من قبل "عصابات داعش الإرهابية استهدف في ساعة متقدمة من ليل أمس، نقطة تابعة للواء 35 في الحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضاف أنه "أثناء توجه قوة من مقر اللواء ذاته لغرض التعزيز، انفجرت عبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل ثلاثة وجرح أربعة آخرين، إضافةً إلى مقتل عنصر آخر بإطلاق نار استهدف قوة تابعة للواء 41 بالحشد في قرية تل الذهب في سامراء".

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وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الهجوم الأول وقع قبل منتصف الليل بقليل، وإنّ "طائرات أف-16 عراقية تحلّق في المكان للبحث عن عناصر داعش".

هجوم انتحاري

وتبنّى التنظيم الأسبوع الماضي هجوماً انتحارياً أوقع أربعة جرحى خارج مقر استخبارات محافظة كركوك، شمال العاصمة.

وقال الباحث في شؤون الإرهاب سام هيلر لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ "هجمات التنظيم بدت أكثر جرأة على ما يبدو خلال الشهر الماضي، إذ شنّ بشكل متزايد هجمات مباشرة على قوات الأمن العراقية ونفّذ بعضها في ضوء النهار".

وأضاف أن "اعتداء الليلة الماضية، إذا ما جرى تنسيقه بين وحدات من داعش، سيشكّل تصعيداً جديداً من قبل التنظيم".

وكان التنظيم سيطر عام 2014، على حوالى ثلث مساحة العراق، ما دفع إلى تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات "الحشد الشعبي" التي تضمّ فصائل موالية لإيران ومناهضة للأميركيين، بهدف القضاء عليه.

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