الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: تسجيل 36 اصابة بفيروس كورونا في 4 محافظات

2020/05/02 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت بيانات رسمية اليوم السبت، عن تسجيل 36 إصابة بفيروس كورونا في 4 بغداد والبصرة واربيل وصلاح ال...





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