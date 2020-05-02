عضو بحزب بارزاني: موظف بسيط في أمانة مجلس الوزراء قطع رواتب موظفينا.. متمسكون بحقيبة المالية

2020/05/02 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قال عماد باجلان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، السبت (2 ايار 2020)،...





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