مدخل إلى كتاب “نقد الحركة النسوانية “لتوني كليف - حياة الموسوي

2020/05/02 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حياة_الموسوي عرض: حياة الموسويمؤلف الكتاب توني كليف مفكر اشتراكي بريطاني كان قائدًا لحزب العمال الاشتراكي، ولد في فلسطين عام 1917 وعرف بمواقفه المعادية للصهيونية، وله العديد من المؤلفات في الفكر الاشتركي، والعنوان الأصلي للكتاب الذي نتناوله هو: “النضال الطبقي لتحرر المرأة”، ونستعرض هنا المقدمة التي كتبتها للترجمة العربية للكتاب الكاتبة والمناضلة التقدمية المصرية فريدة النقاش، بعنوان: “دروس وخبرات لنا”، حيث ......





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