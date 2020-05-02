2020/05/02 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غريب_عوض بقلم: John Bellamy Fosterالترجمة: غريب عوضكان كتاب William Howitt “الإستعمار والمسيحية” يتضمن أكثر من خمس مائة صفحة ومن ضمنها فصول مُنفرِدة حول مُعاملة السكان الأصليين عن طريق القوى الإستعمارية في مناطق مُتعددة في العالم، مع اثني عشر فصلاً مُخصصة لكيفية تصرف الأسبان والبرتغاليون فيما يتعلق بالسكان الأصليين في العالم الجديد، ثلاثة فصول عن المستوطنين الإنجليز والسكان الأصليين في أمريكا ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماركس والسُكّان الأصليين في المُستعمرات (2 – 2) - غريب عوض) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماركس والسُكّان الأصليين في المُستعمرات (2 – 2) - غريب عوض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).