الأفق الاشتراكي: ما بعد “كورونا” ليس كما قبلها - فاضل الحليبي

2020/05/02 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_الحليبي كشفت جائحة كورونا عن حقائق عدة، وبالأخص سوء النظام الصحي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي لم تكن مؤهلة أو مهيئة للحالات الطارئة، حيث تعرّت تلك الدول التي كان يعتقد بأنها متقدمة في هذا المجال، وإذا بها تستغيث وتطلب المساعدات العاجلة من دول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي، مما شكّل خيبة أمل لدى شعوبها التي مات منها الآلاف وبلغ عدد المصابين عشرت الآلاف أيضاً، حيث يقترب عدد المصابين في العا ......





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