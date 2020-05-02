وزير المالية: بغداد ترفض الاعتراف بوجود ٨٠٠ الف موظف في إقليم كردستان

2020/05/02 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن وزير المالية، فؤاد حسين، أن الحكومة المركزية ترفض الاعتراف بوجود ٨٠٠ الف موظف في إقليم كردستان ومنح رواتب لهم.

وقال وزير المالية، فؤاد حسين، في حوار مع فضائية زاكروس، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة المركزية تدفع رواتب لـ ٦٨٢ الف موظف في إقليم كردستان والتي تبلغ ٤٥٣ مليار دينار، بينما حكومة إقليم كردستان تدفع رواتب لـ٨٠٠ الف موظف"، مشيرا إلى أن بغداد ترفض زيادة عدد موظفي الإقليم.

وأكد حسين، أن هناك حملة إعلامية تجاه وزير المالية بعد تنفيذه قانون موازنة العام ٢٠١٩ الذي اقره البرلمان، مضيفا أن الاتفاق بين إقليم كردستان وبغداد جمد بسبب عدم إقرار موازنة ٢٠٢٠، وهذا الاتفاق يتضمن حل مشاكل النفط والايرادات المالية.

ونوه إلى أن الخلافات السياسية بين بغداد واربيل لا يمكن ان تنعكس سلبا على حياة المواطنين البسطاء من خلال قطع الرواتب، موضحا أن بقاء أسعار النفط منهارة ستكون مشكلة كبيرة امام العراق.

وبين حسين أنه عقد اجتماعات مع البنك المركزي والمصارف من اجل الاقتراض الداخلي لدعم الموازنة المالية، كما انه لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال الاقتراض الخارجي بسبب عدم صلاحيتها وكذلك وجود قرار من مجلس النواب يمنع الاقتراض الخارجي.

ولفت إلى أن الموازنات الانفجارية لم يتم الاستفادة منها في بناء الاقتصاد ودعم الزراعة والصناعة.

وأشار إلى أنه لا صحة لوجود معلومات تتحدث عن طبع العملة فاقتصاد العراق ليس بحاجة إلى هذا الخيار الآن.

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