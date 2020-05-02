فيفا تتجه نحو تغيير موعد انطلاق الموسم

2020/05/02 | 18:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تحدث فيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم [الفيفا] عن إمكانية بحث تغيير موعد الموسم في أوروبا ليتوافق مع التقويم السنوي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وهو ما أوقف نشاط اللعبة حول العالم تقريبا.

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