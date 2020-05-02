نجم المانيا يفضل الاحتراف الخارجي عن الانضمام لبايرن ميونخ

2020/05/02 | 18:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اكد المهاجم الألماني تيمو فيرنر، انه فضل الإحتراف الخارجي عن الانضمام لفريق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم [بوندسليغا]، إذا قرر الرحيل عن لايبزج.

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