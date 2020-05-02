كوردستان تبدأ بصرف رواتب الموظفين

2020/05/02 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت إنها قررت البدء بصرف رواتب الموظفين "وفق الإمكانيات المتاحة".

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مع الوفد الحكومي المفاوض الذي زار بغداد الأسبوع الماضي.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، ورد لشفق نيوز، أن الوفد، الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، قدم عرضاً مفصلاً عن نتائج الزيارة إلى بغداد، كما شدد الوفد على استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية لضمان وتأمين حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته الدستورية.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يزور وفد حكومة إقليم كوردستان، بغداد مرة أخرى هذا الأسبوع لإكمال ما جرى التباحث بشأنه بين الجانبين.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، تم تسليط الضوء على الوضع المالي الراهن في الإقليم، إذ قررت رئاسة الحكومة البدء بصرف رواتب الموظفين حسب الإمكانات المتاحة حالياً، وفق البيان.

وجرى في الاجتماع كذلك التركيز على أهمية الاستمرار في تطبيق قانون الإصلاح، وتقرر البدء باسترداد الأموال من الشركات المديونة للحكومة هذا الأسبوع، وذلك بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة للإخطار الذي اُرسل لتلك الشركات.

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