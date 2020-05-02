حكومة كوردستان ترفض

2020/05/02 | 18:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت إنها ترفض جميع "أشكال التجزئة" داخل الإقليم وإنها هي من ستشرف على أي جهود لتحقيق اللامركزية الإدارية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مع الوفد الحكومي المفاوض الذي زار بغداد الأسبوع الماضي.

وذكر بيان لحكومة الإقليم ورد لشفق نيوز، أن الاجتماع ناقش الدعوات الحالية لتطبيق نظام اللامركزية الإدارية في الإقليم.

وأضاف البيان أن "القوى المؤتلفة في الحكومة شددت على أن هذه المسألة هي جزء من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، ويجب أن تشرف الحكومة على ذلك".

وتابعت بالقول، "جرى التأكيد على وحدة كيان إقليم كوردستان ورفض جميع أشكال التجزئة".

وكان مجلس محافظة السليمانية قد شكّل مؤخراً لجنة تتولى العمل على تحقيق اللامركزية الإدارية لمحافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة.

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