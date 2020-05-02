العشائر الأصيلة حشد المهدي ..

2020/05/02 | 18:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازن البعيجي كم أثلج فؤادي ذلك البيان النووي الذي صدر من عشائر الجنوب المنتفض على إهانة يتعمدها دائماً الإعلام الاستكباري ومنهم ( MBC السعودي ) عبر مخرجين وفانين ومنتجين هم من ذات الفكر الظلامي الذي قتل الأبرياء واغتصب النساء في مجرة يعرف التاريخ من روادها والمؤسسين ، ذلك الفكر الحقير والبغيض الذي عندما ينهزم كما […]

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