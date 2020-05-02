2020/05/02 | 18:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةوجه رئيس خلية الازمة محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت، بافتتاح العيادات الطبية لثلاث ساعات في أيام الاحد والثلاثاء والخميس.وقال العيداني في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الخلية بالتنسيق مع مديرية صحة البصرة وجهت بإعادة افتتاح المستوصفات والعيادات الطبية لتقديم العلاج للمواطنين”، منوها إلى أن “الافتتاح سيكون من الساعة ٢ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يوجه بافتتاح العيادات الطبية لثلاث ساعات خلال ثلاثة ايام في الاسبوع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يوجه بافتتاح العيادات الطبية لثلاث ساعات خلال ثلاثة ايام في الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).