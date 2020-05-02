نائب يطالب عبد المهدي باجراء تحقيق “عاجل” مع دائرة عقارات الدولة لتأخرها بتمليك أراض شرقي بغداد

2020/05/02 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… طالب النائب ستار العتابي، السبت، رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي باجراء “تحقيق عاجل” مع دائرة عقارات الدولة بشأن تمليك أراضي منطقة الفضيلية شرقي بغداد.وقال العتابي في بيان تلقته /المعلومة/، أنه “بعد المطالبات المستمرة والمتابعة الحثيثة من قبل أهالي منطقة الفضيلية لانصافهم بتمليك القطعة التي يشغلونها منذ عام ١٩٦٣ والى الآن، صدر […]

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