حكومة الإقليم تبدأ بصرف رواتب الموظفين وفق الإمكانات المتاحة حالياً

2020/05/02 | 18:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان يجتمع مع الوفد المفاوض

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